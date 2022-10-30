"التعليم " تُنفّذ دورة "الإدارة التنظيمية" لمدراء المدارس الجدد

غزة-الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي – المعهد الوطني للإدارة والتدريب بتنفيذ دورة الإدارة التنظيمية لمدراء المدارس الجدد للعام 2022-2023.



وتُعقد الدورة عبر مجموعتين في المعهد الوطني ومركز تدريب خانيونس بواقع ٤٠ ساعة تدريبية لعدد ٤٦ متدرب/ة، وتتضمن العديد من المحاور منها: الخطة السنوية، المهام الإدارية والفنية، العلاقة مع كافة الأقسام التابعة للمديريات وغير ذلك من الموضوعات، ويقوم بالتدريب نخبة من المتخصصين من وزارة التربية والتعليم العالي.



وشارك في افتتاح الدورة د. أحمد لافي مدير دائرة التدريب في المعهد الوطني، وأ. عدلة عايش مدير دائرة الإدارات التربوية وأ. نهى عوض الله رئيس قسم التدريب، وم. رامز أبو الليل رئيس قسم الدراسات والتقييم، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير تعليم خان يونس، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية خان يونس.



وفي كلمته هنّأ لافي المديرين الجدد متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، موضحاً أن الدورة تأتي ضمن خطط الوزارة الهادفة لتطوير وتنمية مهارات مدراء المدارس الجدد في كافة النواحي الفنية والإدارية.

