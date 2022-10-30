العمل التعاوني تبحث ملفات هامة مع مؤسستي "فاتن" و "أصالة"

غزة-الرأي

بحث مدير عام هيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح، برفقة أ. فادي الشلتوني، ملفات هامة مع المؤسسة الفلسطينية "فاتن" للإقراض والتنمية، والجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة".



وهدف اللقاء للتباحث حول توفير التمويل والمرابحات للجمعيات التعاونية، بنظام المرابحة الإسلامية، وتوفير التسهيلات المالية لدعم الجمعيات ومساعدتها في تنفيذ أنشطتها ومشاريعها.



واتفق الأطراف على ضرورة عقد اجتماع بين مؤسسة الإقراض والجمعيات التعاونية، للتباحث حول الآليات المناسبة للإقراض والدعم.



وتبذل هيئة العمل التعاوني جهدها في سبيل تسهيل الدعم المالي وتصويب الأوضاع الإدارية للجمعيات التعاونية، لتنفيذ مشاريعها دون عوائق.

