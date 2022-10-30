الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارع البندورة بالقطاع

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعيين، بالتعاون وحدات الإرشاد في محافظات غزة، جولة ميدانية على أصحاب مزارع البندورة الموجودة في القطاع.



وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود المستمرة والجولات المتواصلة، لمراقبة الإنتاج في محصول البندورة،بالاضافة لتقديم الارشادات التي تساهم برقي القطاع الزراعي، والنهوض به.



من جانبه، أكد م.يزن كلاب مدير دائرة الخضار أن استراتيجية وزارة الزراعة تقوم على توفير المنتح الآمن من الخضار، بما يلبي الطلب المحلي في الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع الاسعار مع انخفاض الإنتاج لاسيما في الفترة الحالية .



وأوضح كّلاب " بأننا في بداية موسم زراعي جديد، مضيفا بان الموسم الحالي يتسم بإنخفاض الإنتاحية نتيجة المرحلة الانتقالية والتغير فى المواسم والعروات الزراعية"

واعرب عن توقعات بأن تكون بداية الإنتاج الفعلي من محصول البندورة في اوائل شهر ديسمبر والدخول في ذورة الإنتاج في يناير وفبراير .

