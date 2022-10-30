تعليم غرب غزة تكرم المربي الفاضل سهيل شحادة لبلوغه سن العطاء

غزة-الراي

كرمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة المعلم سهيل محمد شحادة، من مدرسة فاطمة النجار الأساسية للبنين، وذلك بعد وصوله السن القانوني للتقاعد بعد رحلة عمل كبيرة قضاها في خدمة المسيرة التعليمية.



وشارك في التكريم أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، ود. جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، وأ. محمد الربعي رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة، وأ. تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية، ود. محمد أبورحمة مدير المدرسة والمحتفى به إلى جانب مدراء المدرسة السابقين.



وأثنى أ. حمدي الدلو على دور المعلم المحتفى به مشيراً إلى أن المعلم كان ولايزال مربياً يقود الجاهل، ويهدي الضال، وينير الطريق لكل من التجأ إليه، فالمعلم هو المنارة التي على رأسها نور وضياء يراه كل من فقد الطريق فيهتدي به وينتفع من نوره، مؤكدا على أنه من الجدير بنا كمديرية تربية وتعليم أن نُكرم من حمل هذه الرسالة وأداها على أكمل وجه.



والقى مدير المدرسة د. محمد أبورحمة كلمةً رحب فيها بالحضور، موجهاً الشكر الكبير للمعلم المحتفى به، ولجميع من شارك وحضر في هذا الحفل الذي نكرّم فيه اليومَ رَجُلاً ينتمي لأسرةٍ تحمل أسمى رسالةٍ، ألا وهي رسالة التربية والتعليم التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صل الله عليه وسلم.



بدوره رحب المحتفى به بكل من شاركه حفل التقاعد مشيراً إلى أن لمن دواعي سروري أن أكون بينكم وأشعر بدفء مشاعركم النبيلة التي تعبر عن مدى صدقكم وأرواحكم الطيبة، وشكر الجميع على هه اللفتة الطيبة.



هذا وقد قدمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة شهادة شكر وتقدير للمعلم سهيل شحادة وذلك عرفاناً من المديرية بجهوده الكبيرة وعمله الرائع في خدمة المسيرة التعليمية.

