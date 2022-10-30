وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُخرّج 188 حافظًا وحافظة لكتاب الله بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية فروانة: الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من غزة منذ مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والإعلام الحكومي يناقشان سبل تفعيل قضية الأسرى إعلامياً وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الشيماء الثانوية للبنات تجسّد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم ندوة حول السلامة الصحية بالعمل الإداري وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تكرم المربي الفاضل سهيل شحادة لبلوغه سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تثمن دور المواطنين في رفع التعديات وكالة الرأي الفلسطينية الصوراني لـ "الرأي": حمل المسعفين الإسرائيليين السلاح جريمة حرب وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارع البندورة بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الشمال تغرس قيم التضامن مع الأسرى وتعزيز الانتماء للوطن
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس ينظم ندوة حول السلامة الصحية بالعمل الإداري

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:30

1111
1111

غزة-الرأي
افتتح د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس ندوة صحية حول: "السلامة الصحية في العمل الإداري" والتي استهدفت موظفي المديرية، وحضر اللقاء: د. عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة الصحة المدرسية، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية بالمديرية، ود. ليندا حرب رئيس شعبة التثقيف الصحي بالوزارة.


بدوره،  رحب رمضان بالحضور، وثمن جهود الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية، والمعهد الوطني للتدريب المبذولة في نشر الوعي الصحي، متمنياً أن تحقق الندوة أهدافها المنشودة.


من ناحيته، شكر المجدلاوي مديرية التربية والتعليم في خان يونس والمعهد الوطني وكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة، وتحدث عن الأمراض التي تصيب الموظفين والأسباب والوقاية منها، متمنياً السلامة للجميع.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟