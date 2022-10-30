تعليم خان يونس ينظم ندوة حول السلامة الصحية بالعمل الإداري

غزة-الرأي

افتتح د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس ندوة صحية حول: "السلامة الصحية في العمل الإداري" والتي استهدفت موظفي المديرية، وحضر اللقاء: د. عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة الصحة المدرسية، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية بالمديرية، ود. ليندا حرب رئيس شعبة التثقيف الصحي بالوزارة.



بدوره، رحب رمضان بالحضور، وثمن جهود الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية، والمعهد الوطني للتدريب المبذولة في نشر الوعي الصحي، متمنياً أن تحقق الندوة أهدافها المنشودة.



من ناحيته، شكر المجدلاوي مديرية التربية والتعليم في خان يونس والمعهد الوطني وكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة، وتحدث عن الأمراض التي تصيب الموظفين والأسباب والوقاية منها، متمنياً السلامة للجميع.



