وزارة الأسرى والإعلام الحكومي يناقشان سبل تفعيل قضية الأسرى إعلامياً

غزة-الراي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين بغزة زيارة للمكتب الإعلامي الحكومي لتنسيق العمل المشترك ومناقشة آليات وسبل تفعيل قضايا الأسرى على مستوى الإعلام المحلي والدولي.



وأكد أ. صابر أبو كرش مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى على أهمية تنسيق الجهود وتعزيز التواصل مع المكتب الاعلامي الحكومي باعتباره نافذة العمل الحكومي الإعلامية، مشيدًا بدورهم الكبير في تعزيز رواية الإعلام الفلسطيني الرسمي المقاوم، لافتا أن هدف الزيارة هو تبادل الأفكار والآراء حول كيفية الوصول بقضية الأسرى إلى كل الأحرار والشرفاء في العالم وإعلاء صوتهم في كل مكان.



من جانبه، رحب أ. سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بوفد وزارة الأسرى مثمنًا الجهود التي تقوم بها الوزارة على كافة المستويات،مبدياً استعداده لتذليل كافة العقبات وتسخير كل الجهود لتبقى قضية الأسرى حية وفعالة بشكل مستمر، مؤكدا على أهمية الإعلام الجديد ودوره في إيصال المعلومة والرسالة بشكل كبير وبأقل مجهود.

