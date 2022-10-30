محكمة صلح غزة تتفقد أوضاع النزلاء في مركز الزيتون

غزة-الراي

أجرى قاضي محكمة صلح غزة القاضي علاء طوطح والوفد الإداري المرافق له زيارة تفقدية لمركز شرطة الزيتون، وكان باستقبالهم مدير المركز خالد الشعراوي ومفتش التحقيق، وذلك بهدف الوقوف على أوضاع الموقوفين والنزلاء والتأكد من مراعاة الأصول القانونية في توقيفهم لدى المركز، وذلك ضمن سلسة عمليات سير الإجراءات في النظارات ومتابعة مدى ملاءمة الخدمات المقدمة للنزلاء، والاستماع لهم لحل اشكالياتهم.



وتم التوافق على وضع آليات لسرعة التقاضي بالقضايا الجزائية المودعة لدى محكمة غزة؛ منها المحاكمات السريعة للنزلاء بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الشأن.



و تأتي هذه الزيارة في إطار تفقد المحاكم لأوضاع النزلاء والموقوفين طبقًا للقانون، وبناءً على تعليمات رئيس المجلس الأعلى للقضاء للاطمئنان على أوضاعهم بما يضمن مراعاة حقوقهم الإنسانية والقانونية والتي كفلها القانون الفلسطيني.