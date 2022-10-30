وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تبحث مع النائب الأسطل ملفات ترميم المنازل في رفح وكالة الرأي الفلسطينية حماس تزف الشهيد الجعبري وتبارك عمليته البطولية في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من المعهد العالي للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية محكمة صلح غزة تتفقد أوضاع النزلاء في مركز الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" يشيد بجهود وزارة الأسرى في مواكبة مستجدات قضية الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُخرّج 188 حافظًا وحافظة لكتاب الله بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية فروانة: الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من غزة منذ مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والإعلام الحكومي يناقشان سبل تفعيل قضية الأسرى إعلامياً وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الشيماء الثانوية للبنات تجسّد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم ندوة حول السلامة الصحية بالعمل الإداري
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من المعهد العالي للقضاء

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:36

غزة- الرأي

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مكتبه صباح اليوم الأحد وفداً من المعهد العالي للقضاء الفلسطيني ضم كلاً من عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني حاتم أبو عيشة وعلي جحا مدير مكتب العميد وأحمد طافش مسؤول العلاقات العامة والإعلام.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس المكتب سلامة معروف مدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا ومدير دائرة الخدمات الصحفية عبدالله كرسوع.

بدوره؛ شكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف الوفد الزائر، مبدياً استعداد الإعلام الحكومي تسخير كافة الإمكانيات للتعاون المشترك مع المعهد من خلال عقد الدورات والبرامج التدريبية والتوعية وتطوير الكادر الإعلامي للمعهد.

هذا وثمن معروف أهمية التواصل البناء ما بين القطاعات الحكومية المختلفة وتعزيز العمل المشترك ومشددا على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد العالي للقضاء.

من جانبه؛ شكر عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني حاتم أبو عيشة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على حسن الاستقبال، مؤكدا على أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق لتطوير العمل المشترك ما بين الإعلام الحكومي والمعهد العالي للقضاء، إضافة لكون الإعلام الحكومي هو القاعدة المركزية لجموع الإعلاميين والصحفيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟