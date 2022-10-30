الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من المعهد العالي للقضاء

غزة- الرأي

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مكتبه صباح اليوم الأحد وفداً من المعهد العالي للقضاء الفلسطيني ضم كلاً من عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني حاتم أبو عيشة وعلي جحا مدير مكتب العميد وأحمد طافش مسؤول العلاقات العامة والإعلام.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس المكتب سلامة معروف مدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا ومدير دائرة الخدمات الصحفية عبدالله كرسوع.

بدوره؛ شكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف الوفد الزائر، مبدياً استعداد الإعلام الحكومي تسخير كافة الإمكانيات للتعاون المشترك مع المعهد من خلال عقد الدورات والبرامج التدريبية والتوعية وتطوير الكادر الإعلامي للمعهد.

هذا وثمن معروف أهمية التواصل البناء ما بين القطاعات الحكومية المختلفة وتعزيز العمل المشترك ومشددا على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد العالي للقضاء.

من جانبه؛ شكر عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني حاتم أبو عيشة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على حسن الاستقبال، مؤكدا على أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق لتطوير العمل المشترك ما بين الإعلام الحكومي والمعهد العالي للقضاء، إضافة لكون الإعلام الحكومي هو القاعدة المركزية لجموع الإعلاميين والصحفيين.