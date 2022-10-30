حماس تزف الشهيد الجعبري وتبارك عمليته البطولية في الخليل

غزة- الرأي

زفت حركة "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد البطل محمد الجعبري، مباركة عمليته البطولية في الخليل.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم، بكل تعابير البطولة والفداء، نزفّ إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، بطل الخليل وصنديدها المغوار، شهيدنا المجاهد الأستاذ محمد كامل الجعبري، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية بطولية قرب مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل.

وشددت على أنّ هذه العملية المباركة التي أطلق خلالها شهيدنا النار على رأس غلاة المستوطنين تؤكّد أن المقاومة هي الردّ العملي والطبيعي على تدنيس المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف.

وتابعت "إنّنا إذ نزفّ الشهيد الجعبري، لنشد على أيدي الثوار الأبطال، ونؤكّد أن عملياتهم البطولية الممتدة من الخليل إلى رام الله ونابلس وجنين والقدس وكل أرضنا المحتلة، هي خيار شعبنا للرد على جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه، وهي الطريق إلى تحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".