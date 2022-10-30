الأشغال تبحث مع النائب الأسطل ملفات ترميم المنازل في رفح

غزة-الراي

زار النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، د. يونس الأسطل مديرية وزارة الأشغال العامة والإسكان بمحافظة رفح، لتهنئة م. حاتم النحال بتكليفه مديراً لمديرية رفح.



وقد كان في استقباله د. جواد الأغا مدير عام العطاءات المركزية و م. حاتم النحال مدير أشغال رفح و م. إبراهيم الشيخ مدير أشغال خانيونس.



وأشاد الأسطل، بجهود مديرية الأشغال بمحافظة رفح بمواكبة الأحداث والسعي دوماً لإعمار ما دمره الاحتلال، رغم المعوقات وقلة الإمكانيات والحروب المتتالية على قطاع غزة.



وناقش عدة قضايا مع مدير الأشغال، أهمها إعادة ترميم المباني القديمة التي سبقت 2006، وكذلك ملف المباني الحدودية، بالإضافة لترميم بيوت الفقراء وكبار السن.

كما ناقش المطالب المتكررة، بإنشاء مجمع حكومي برفح على مساحة أرض 2500م يخدم المواطنين ويسهل معاملاتهم.



بدوره، أعرب النائب الأسطل عن شكره وتقديره لمديرية الأشغال على حسن الاستقبال، مؤكدا على فخره بالجهود المبذولة على صعيد التخفيف عن المواطنين في رفح، مشدداً على أنه سيحمل هذه القضايا للجهات المختصة للمساهمة في معالجتها وحلها، والاستمرار بالتواصل والسعي الدائم في حل القضايا والمشاكل التي تخص محافظة رفح.

