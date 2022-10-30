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"صندوق الشباب" يبحث تعزيز التعاون المشترك مع شركة جوال

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:01

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غزة-الرأي
بحث صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، سُبل تعزيز التعاون وتنفيذ برامج مشتركة مع شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية "جوال".


جاء ذلك خلال زيارة وفد من الصندوق ضم رئيس مجلس إدارته الأستاذ أحمد محيسن، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أسامة بكرون والأستاذ أكرم حجاج، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، حيث كان في استقبالهم مدير اقليم غزة في شركة جوال الأستاذ عمر شمالي.


 وتحدث محيسن حول البرامج التي يقدمها صندوق دعم الشباب الفلسطيني لخدمة شريحة الشباب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مشيرًا إلى أن عدد الشباب الذين استفادوا من برامج الصندوقِ منذ تأسيسه عام 2011 في برامج الزواج والمشاريع الريادية الصغيرة بلغ نحو (4400) بقيمة مالية بلغت نحو (10) عشرة ملايينِ دولار.


 وأوضح أن إدارة الصندوقِ تسعى جاهدةً لتوفيرِ موازنات ودعماً مالياً لتفعيل كافة برامجِ الصندوقِ وهي برنامج الإسكانِ، برنامج التعليمِ، برنامج البحث العلميّ والابتكارِ، وذلك من أجلِ الوقوف إلى جانب الشباب الفلسطيني وتعزيزِ صمودهم.


من جهته، عبر شمالي عن تقديره للجهود التي يبذلها الصندوق للنهوض بواقع الشباب الفلسطيني، مؤكدًا استعداد الشركة للتعاون لتنفيذ برامج مشتركة تساهم في خدمة الشباب.
 

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