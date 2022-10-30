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" السراج" يفتتح بئرًا للمياه في حي التفاح

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:08

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غزة-الراي 
افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، بئرًا للمياه باسم "التفاح (5)" في حي التفاح الشرقي شرق المدينة، ضمن جهودها لتحسين واقع المياه في المنطقة ومعالجة مشكلة شح المياه وخاصة في فصل الصيف.


وحضر الافتتاح إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط ومساعد مدير عام البلدية لشؤون التنظيم م. وائل شحادة، ومساعد المدير العام لشؤون المياه والبيئة م. أنور الجندي، و مدير دائرة المتابعة م. عبد الرحيم الشرفا، ومدير دائرة المياه م. طالب صيام، وممثل عن مؤسسة غزة الدولية محمد جندية، ولجنة حي التفاح الشرقي، ولفيف من الوجهاء وأهالي المنطقة.


وأكد رئيس البلدية، أن هذا البئر ينتج 50 كوبًا في الساعة من المياه ويغذي المنطقة المذكورة والتي تعاني من شح في المياه، موضحا أن البئر يخدم حوالي 5 آلاف نسمة من سكان المنطقة، شاكرًا الداعمين على تعاونهم ودعمهم الدائم والمستمر لشعبنا الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية.


بدوره، أشاد جندية بدور بلدية غزة في خدمة المجتمع، والجهود التي تبذلها لتحسين واقع المياه والبنية التحتية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية لخدمة المواطنين.

جدير بالذكر ،أن المشروع سيعالج مشكلة شح المياه في المنطقة المحيطة من خلال توافق جدول توزيع المياه مع جدول توزيع الكهرباء في المنطقة ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو30 ألف دولار بتمويل من بلدية غزة ومؤسسة غزة الدولية (أندونيسيا-ولاية أتشيه) وعائلة الشرفا، ليخدم سكان حي التفاح الشرقي.
 

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