اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث مع شركة الكهرباء سبل تطوير خدماتها

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، أربع جلسات استماع منفصلة لعدد من المدراء التنفيذيين في شركة توزيع الكهرباء، مدير عام الشركة م. ماهر عايش، ومدير إدارة العناية بالزبائن محمود شحادة، ومستشار رئيس هيئة المديرين إيهاب أبو صفية، ومدير إدارة الموارد البشرية خليل الترك.

وحضر الجلسات رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة ومقررها النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب هدى نعيم، والنائب د. سالم سلامة، والنائب د. يوسف الشرافي.

وبيّن النائب العبادسة أن جلسات الاستماع تهدف إلى التعرف والاستماع عن قرب للتحديات الحقيقية التي تواجه شركة الكهرباء في ظل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي قد تحد من تحقيق أهدافها المعلنة.

وأشار إلى أن الجلسات تأتي لمناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية على أعمال شركه توزيع الكهرباء في محافظات غزة.

من جانبه، أوضح مدير عام الشركة م. عايش الخطط التي تسير عليها الشركة، وأبرز المشاريع كالعدادات الذكية والسكادا.

وبين م. عايش أن عمليات التطوير والإصلاح في شركة التوزيع مستمرة، وأن الرقابة على أعمالها تحتاج إلى اهتمام أكبر، مشيرًا إلى أن غالبية تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية استندت لتقارير داخلية بالشركة، وأن الشركة صارمة في تنفيذ عقوبات على من يخالف قوانينها تصل لحد الفصل.

من جانبه، استعرض مدير إدارة العناية بالزبائن، أبرز التحديات الميدانية التي تواجهها الشركة وكذلك الأنظمة واللوائح والسياسات التي بحاجة إلى مراجعة معمقة لتحقق تطلعات الشركة وآمال المشتركين.

بدوره، أكد مستشار رئيس هيئة المديرين أن شركة توزيع الكهرباء لديها خصوصية في طبيعة عملها تختلف عن القطاع العام، وأن الشركة تعمل على تطوير الأنظمة الإدارية بصورة أكثر مرونة وفق نظام خاص بها بعيداً عن الأنظمة المعمول فيها حالياً.

من ناحيته؛ بين مدير إدارة الموارد البشرية أنه تم تشخيص العديد من المشاكل المختلفة، مشيراً إلى أن الضوابط التي وضعتها الشركة ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ على مقدراتها وممتلكاتها، وأن الشركة تعكف حالياً على تطوير وتأهيل الموارد البشرية فيها بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة لدى مراكز العناية بالمشتركين في كافة فروعها.