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مدرسة صبحي أبو كرش تستأنف فعاليات مخيم stem

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:21

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غزة-الراي

استأنفت مدرسة صبحي أبو كرش فعاليات مخيم stem وذلك بمتابعة مديرة المدرسة أ. رندا حسن قاسم ومسؤولة المشروع المشرفة أ. ابتسام اسليم و بجهود المعلمات المشاركات ا. تغريد العرعير و ا. اسلام حمدية وا. افنان مزيد .

وقد تم عمل فعاليات مخيم stem وسط تفاعل كبير من قبل الطالبات المشاركات بالمخيم بمحاكاة صنع الرافعة الهيدروليكية ونافورة الماء،الى جانب مشروع تعلم الاطفال سواقة السيارات ،ومشروع اطفاء الحرائق، و مشروع العثور على الاكواب.

بدورها ، اشادت مديرة المدرسة بجهود المعلمات المشاركة في المخيم ، ودورهن الفاعل في إيصال المعلومة لدي الطالبات المشاركات ، وخلق الإبداع والابتكار لديهن 

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