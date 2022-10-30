مدرسة صبحي أبو كرش تستأنف فعاليات مخيم stem

غزة-الراي

استأنفت مدرسة صبحي أبو كرش فعاليات مخيم stem وذلك بمتابعة مديرة المدرسة أ. رندا حسن قاسم ومسؤولة المشروع المشرفة أ. ابتسام اسليم و بجهود المعلمات المشاركات ا. تغريد العرعير و ا. اسلام حمدية وا. افنان مزيد .

وقد تم عمل فعاليات مخيم stem وسط تفاعل كبير من قبل الطالبات المشاركات بالمخيم بمحاكاة صنع الرافعة الهيدروليكية ونافورة الماء،الى جانب مشروع تعلم الاطفال سواقة السيارات ،ومشروع اطفاء الحرائق، و مشروع العثور على الاكواب.

بدورها ، اشادت مديرة المدرسة بجهود المعلمات المشاركة في المخيم ، ودورهن الفاعل في إيصال المعلومة لدي الطالبات المشاركات ، وخلق الإبداع والابتكار لديهن