التنمية البشرية بالصحة تفتتح تدريباً للأطباء المقبولين في برامج البورد

غزة- الرأي



عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة التدريبية التعريفية بعنوان General Orientation program، والتي استهدفت الأطباء الجدد المقبولين للتدريب بمراكز وزارة الصحة ضمن برنامج البورد الفلسطيني.

وأوضح مدير دائرة البورد د. أسامة أبو معمر أن هذه الدورة تهدف إلى توعية الأطباء المقبولين بالبرامج إلى بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالتدريب والعمل الطبي وتشمل عدد من المحاور الهامة مثل أساسيات مكافحة العدوى، ومهارات الاتصال والتواصل، ومهارات إنقاذ الحياة (Basic Life Support) بالإضافة إلى أخلاقيات المهنة ومدونة السلوك المهني.

وفي كلمته الترحيبية عبّر مدير دائرة التدريب أ. رأفت محيسن عن فخره بالأطباء الملتحقين بالبرنامج متمنيا أن يكونوا بلسماً لجراح المرضى ورافعة حقيقة لتطوير الأداء المهني في وزارة الصحة، كما أشار للدورات التي تقدمها القوى البشرية للملتحقين ببرنامج البورد ما يشملها من دورات الإنعاش القلبي الرئوي ودورات البحث الصحي والتحليل الإحصائية فضلاً عن الدورات التخصصية التي تُعنى بتطوير الكوادر الطبية.

وألقى ا. معين المدهون رئيس قسم مكافحة المخاطر بوحدة مكافحة العدوى والسلامة المهنية المحاضرة الأولى والتي تحدث فيها عن أساسيات مكافحة العدوى.

وتستمر الدورة لمدة ٤ أيام، ويحضرها قرابة ١٨٠ طبيبا وطبيبة.