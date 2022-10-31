قمّة رفح والشجاعية سلبيّة والصداقة يتجاوز الزوايدة

انتهى لقاء القمّة بين القطبين خدمات رفح واتحاد الشجاعية بالنتيجة السلبية على ملعب رفح البلديّ، ضمن الجولة الثامنة في الدوري العامّ الممتاز للموسم الكروي 2022- 2023، ورغم الفرص لتي أتيحت للفريقين الكبيرين، إلّا أنّ النزعة الدفاعيّة غلبت على اللقاء وحال كلُّ فريق صوب حماية شباكه خالية من الأهداف، وشهد اللقاء إبعاد الحكم لوسط مدان رفح جهاد أبو رياش في الدقيقة70. وبذلك بقي رفح متصدراً القمّة بلا منازع برصيد 16 نقطة، ورفع الشجاعية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس مع اتحاد خانيونس.

حكم اللقاء: الدوليّ فايز عمران للساحة، وساعده محمد الغول، وعدنان حنيدق، وعبد السلام أبو سليسل رابعًا.

وفي لقاء آخر في الدرجة الممتازة، حقق الصداقة فوزاً ثميناً على شباب الزوايدة- القادم حديثاً إلى الأضواء، بنتيجة 1-صفر على ملعب اليرموك البلديّ، سجله النجم معتز اشتيوي في الدقيقة 7، ورفع الصداقة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، وبقي الزوايدة برصيد 3 نقاط في المركز الـ12، الأخير. حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده محمود الصواف، ومحمد الزعانين، وعبد الله أبو عشيبة.

الدرجة الأوّلى

وفي الدرجة الأوّلى في الأسبوع الثامن، حقق نادي بيت حانون الأهلي فوزاً كبيراً على الجلاء، بنتيجة 5-صفر على ملعب بيت حانون، سجلها أحمد عجور في الدقيقة 40، ورشيد دبور العثامنة في الدقيقة 65، وفادي عوض الله- ثنائية، في الدقيقتين 66، و72، ويوسف حسب الله في الدقيقة 82، وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وبقي الجلاء برصيده نقطتان في المركز الـ12، الأخير.

وفي لقاء آخر، فاز خدمات خانيونس على أهلي النصيرات، بنتيجة 2-صفر على ملعب خانيونس البلديّ، سجلهما سلطان أبو عبيدة في الدقيقة 45، وإسماعيل صيدم في الدقيقة 85. ورفع خانيونس رصيده إلى إلى 19 نقطة في الصدارة، وبقي النصيرات عند 10 نقاط في المركز السابع. وشهد اللقاء إبعاد الحكم لمهاجم خانيونس نظمي جمال الحولي في الدقيقة 90.

الدرجة الثّانية

وفي الدرجة الثانيّة، فاز جمعية الصلاح على شباب معن، بنتيجة 2-صفر على ملعب الشهيد محمد، سجلهما أحمد أبو بلال في الدقيقة 12، وفايز أبو جابر 79. ورفع الصلاح رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، وبقي معن برصيد 12 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع اتحاد دير البلح.

مباريات الأحد

يلتقي اليوم الأحد في الدرجة الممتازة شباب رفح وغزة الرياضيّ على ملعب رفح البلديّ، واتحاد بيت حانون وشباب خانيونس على ملعب بيت حانون البلديّ، وفي الأوّلى يلتقي المجمع الإسلاميّ والأمل على ملعب فلسطين الدوليّ، وبيت لاهيا والأقصى على ملعب بيت لاهيا وفي الثانية يلتقي اتحاد دير البلح والرُّباط على ملعب الشهيد محمد.