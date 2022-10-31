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ريال مدريد يتعادل مع جيرونا في الدوري الإسباني

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:05

ريال مدريد يتعادل مع جيرونا في الدوري الإسباني
ريال مدريد يتعادل مع جيرونا في الدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد مع ضيفه جيرونا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أوساسونا على بلد الوليد 2 / صفر.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70 وتعادل كريستيان سواني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توني كروس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام برشلونة، كما رفع جيرونا رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أوساسونا على ضيفه بلد الوليد 2 / صفر.

وسجل هدفي أوساسونا إزكويل أفيلا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء وموسيس جوميز في الدقيقة .19

ورفع أوساسونا رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

(د ب أ)

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