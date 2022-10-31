تورينو يُسقط ميلان ويظفر بثلاث نقاط غالية

ظفر تورينو بثلاث نقاط غالية عقب فوزه على ضيفه ميلان بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لعب تورينو شوطا أول هو الأفضل له هذا الموسم ونجح في أخذ الأسبقية بهدف أول جاء من ركلة حرة غير مباشرة نفذها فالنتينو لازارو وصلت إلى الإيفواري كوفي ديدجي الذي حولها برأسه عن يسار الحارس تاتاروسانو في الدقيقة 35.

وعقب دقيقتين فقط، سجل تورينو الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها الصربي نيكولا فلاسيتش بتمريرة إلى الروسي أليكسي ميراتشوك الذي اخترق دفاع ميلان وسدد في الجهة البعيدة عن الحارس.

ومن خطأ فادح ارتكبه سيرجي ميلينكوفيتش، حارس مرمى تورينو، أحرز البرازيلي جونيور ميسياس هدف تقليص الفارق للميلان عند الدقيقة 67، غير أن حامل اللقب في الموسم الماضي لم يستغل ما تبقى من عمر المباراة للعودة بالنتيجة وتكبد في النهاية خسارته الثانية محليا.

ورفع تورينو بهذا الانتصار رصيده إلى 17 نقطة صعد بها إلى المركز التاسع، فيما توقف رصيد ميلان عند 26 نقطة وبقي ثالثا خلف نابولي وأتلانتا.

(الأناضول)