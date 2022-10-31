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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2382) الاثنين31 أكتوبر 2022

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:43

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2382)   الاثنين31 أكتوبر  2022

 

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31 تشرين أول (أكتوبر)

  • 2001م طائرة صهيونية تستهدف منزلاً في الخليل ممّا أدّى إلى استشهاد المجاهد جميل جاد الله أحد قادة كتائب القسّام في الخليل .
  • 1948  م احتلال قريتي إقرت وكفر برعم إقرت وكفر برعم قريتان من قرى قضاء عكا وتقعان في شمال فلسطين بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية
  • 1948 م القوات الصهيونية تقتل مجموعة من الشبان الفلسطينيين في قريتي البعنة ودير الأسد.
  • 1930  م الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض لسنة 1930م أن الضجة التي أثارتها ثورة البراق وما عقبها من توصيات لجنة شو وتقرير سمبسون، وكذلك التقارير الدورية التي كان يرسلها المندوب السامي عن الأوضاع غير المستقرة في البلاد، وما تنشره الصحف في فلسطين وانجلترا حملت حكومة ماكدونالد على إصدار الكتاب الأبيض لسنة 1930 في 1930 في فلسطين.
  • 1917 م القوات الإنكليزية تحتل مدينة بئر السبع في فلسطين بعد تراجع العثمانيين (عين الجنرال الإنكليزي كلايتون أول مسؤول للإدارة العسكرية في فلسطين).
  • 1759 م زلزال يسفر عن مقتل نحو أربعة آلاف سكان مدينة صفد في فلسطين
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