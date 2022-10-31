النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2382) الاثنين31 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
- وزير خارجية فلسطين: نأمل أن يساعدنا العرب في مساءلة بريطانيا وأمريكا بسبب وعد بلفور
- 34 عملاً فدائياً ضد الاحتلال بالضفة الغربية خلال 24 ساعة
- وحدات القمع بسجن عوفر تقتحم قسم (14) وتنكّل بالأسرى
- مراسيم رئاسية فلسطينية خاصة بالقضاء والأطباء تثير سجالاً واسعاً.. دعوات للإضراب في المشافي والوساطات تراوح مكانها
- استشهاد فلسطيني بعد عملية دهس خلفت 4 إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين والاحتلال يغلق الضفة الغربية- (فيديو)
- 34 عملاً فدائياً ضد الاحتلال بالضفة الغربية خلال 24 ساعة
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أخبار إسرائيلي
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- الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة يوم الانتخابات
- ليلة الثلاثاء – الأربعاء: ارتفاع سعر لتر البنزين بـ9 أغورات
- 100 إنذار استخباراتي.. تخوف إسرائيلي من تنفيذ عمليات فلسطينية يوم الانتخابات
- زبارقة: المجتمع العربي اكتوى بنيران "الكنيست" ولن يشارك في انتخاباته
اخبار دولية
- وفد أميركي في إسرائيل لتعزيز التعاون في مجال المياه
- الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة يوم الانتخابات
اخبار عربية
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- استشهاد فلسطيني بعد عملية دهس خلفت 4 إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين والاحتلال يغلق الضفة الغربية- (فيديو)
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- مسؤول فلسطيني يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية
- استشهاد فلسطيني أطلق النار قرب مستوطنة كريات أربع.. مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين- (فيديو)
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الشرق الأوسط
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الغد الأردنية
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الاهرام المصرية
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- المالكي: قضية الفلسطينية ستكون على رأس جدول أعمال قمة الجزائر
- أبو الغيط: قمة الجزائر مهمة في لم الشمل العربي ومواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة
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- دراسة: ساحل إسرائيل ملوث بمليوني طن من المواد البلاستيكية الدقيقة
- وزير خارجية فلسطين: نأمل أن يساعدنا العرب في مساءلة بريطانيا وأمريكا بسبب وعد بلفور
- الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه وحصاره ضد الفلسطينيين في الخليل ونابلس
- استشهاد فلسطيني مُتأثرًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بدعوى تنفيذ عملية دهس
- أشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي سبل دعم مشاريع البنك بفلسطين
الشرق القطرية
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- باركت عملية الأغوار.. "حماس": لينتظر الاحتلال ما يُوجعه
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صحيفة القدس
- حماس تشعل الأوضاع وموقف اشتية ضعيف.. 25 قتيلًا إسرائيليًا في أكثر 2200 عملية منذ بداية العام
- الاحتلال يقمع الأسرى في سجن عوفر
- 100 إنذار بنوايا تنفيذ هجمات فلسطينية قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي غدًا
- المقاومة في جنين تدعو السلطة للانضمام إليها
- إصابة مسعف.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
صحيفة الأيام
- إعدام مواطن برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولته دهس جنود قرب أريحا
- »الاحتلال يغلق مداخل الخليل وبيت لحم والمستوطنون يستهدفون مركبات المواطنين
- »نقابة الأطباء تعلّق إجراءاتها الاحتجاجيّة بعد التوافق على تعديل القرار...
- »نقابة المحامين تطالب بإلغاء مرسوم تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية
- »وفد من البنك الدولي يطّلع على الأوضاع المالية للسلطة
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- »"ثنائية هذيان وسنة حلوة يا ذبيح".. مسرحيتان وأكثر في واحدة!
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- إعلاميات بلا عقود عمل ودون الحد الأدنى للأجور!
- ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 130 قتيلا
- الدعوة لمقاطعة شركة "سيمكس" المكسيكية لمساهمتها في بناء جدار الفصل العنصري
- "إسحق الحروب" يحول منزله لمتحف يروي تاريخ وتراث فلسطين
- إصابة ضابط اسعاف بالرصاص واعتقال أسير محرر خلال اقتحام الاحتلال جنين
وكالة الرأي
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- إصابة ضابط اسعاف برصاص الاحتلال في جنين
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- أسعار المنتجات الزراعية بغزة اليوم
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وكالة صفا
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- ضابط إسرائيلي : قد نعتقل مطلوبين سلموا أنفسهم للسلطة الفلسطينية
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- النخالة: سنقاتل "إسرائيل" حتى لو استمر الصراع ألف عام
- وزيرة الصحة: انتهاء أزمة نقابة الأطباء وعودتهم إلى العمل
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فلسطين اليوم
- بالفيديو القائد النخالة : ندافع عن قضيتنا وأرضنا وعقيدتنا وسنقاتل "إسرائيل" لو استمر الصراع ألف عام
- 27 قتيلا "إسرائيليا" منذ بداية 2022..محلل بالشأن الصهيوني: الخسائر البشرية أكثر ما يوجع الاحتلال
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عرب 48
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- نقابة الأطباء الفلسطينيّة توقف إجراءاتها الاحتجاجيّة وتعلن العودة للدوام بشكل طبيعيّ
- إثر الإهمال الطبي: الأسيران عفانة وطه يعانيان أوضاعا صحية صعبة
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- ليلة الثلاثاء – الأربعاء: ارتفاع سعر لتر البنزين بـ9 أغورات
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وكالة وفا
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- 1930 م الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض لسنة 1930م أن الضجة التي أثارتها ثورة البراق وما عقبها من توصيات لجنة شو وتقرير سمبسون، وكذلك التقارير الدورية التي كان يرسلها المندوب السامي عن الأوضاع غير المستقرة في البلاد، وما تنشره الصحف في فلسطين وانجلترا حملت حكومة ماكدونالد على إصدار الكتاب الأبيض لسنة 1930 في 1930 في فلسطين.
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