الصحة تنهي استعدادها لعقد المؤتمر الثاني للتمريض التخصصي والقبالة

غزة- الرأي

أنهت لجان المؤتمر الدولي الثاني للتمريض التخصصي والقبالة استعداداتها لعقد المؤتمر الذي سيعقد يوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر القادم.

وأشاد د. خليل شقفة مدير عام التمريض بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجان من حيث الإعداد والتجهيز لهذا المؤتمر الذي جاء تتويجا للصورة المشرقة لمهنة التمريض والخدمات الجليلة التي يقدمها منتسبي هذه المهنة في مختلف التخصصات وكافة الميادين.

بدوره، أكد د. يوسف فحجان منسق عام اللجان في المؤتمر حرصه وكافة أفراد اللجان العاملة على إظهار هذا المؤتمر بالشكل اللائق الذي يعكس مدى التطور المهني والعلمي لمنتسبي مهنة التمريض من حملة الدراسات العليا منوها إلى أن كافة الأبحاث المقدمة قد خضعت لعملية تقييم دقيقة من قبل محكمين لهم باع طويل في مجال البحث العلمي مذكرا بأهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر.

يشار إلى أن المؤتمر يأتي برعاية كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية، منظمة الصحة العالمية اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في قطاع غزة.