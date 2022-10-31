وزارة العمل تطلق المرحلة الأولى من الدورات المهنية القصيرة

غزة - الرأي

أعلنت الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل، عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع الدورات المهنية القصيرة، في جميع مراكز التدريب المهني بقطاع غزة.

وقال مدير عام التدريب المهني، عبد الله كلاب، إن المرحلة الأولى تشمل 8 تخصصات مهنية، يستفيد منها 160 متدربا، بتمويل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

ونوه أ. كلاب إلى أن التخصصات المهنية التي يتم تدريبها في الدورات القصيرة، هي "الحدادة، الدهان، المخبوزات، البلاط، الخياطة، السباكة، النجارة، الكهرباء".

وأوضح كلاب أنه سيتم قريبا الإعلان عن المرحلة الثانية، والتي تشمل 4 تخصصات مهنية، يستفيد منها 80 متدربا، وسيتم توزيعها وفق الاحتياج على مراكز التدريب المهني.

وأكد مدير عام التدريب المهني أن هذه البرامج تشمل الكفايات والمهارات المهنية المطلوبة لحاجة سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث سيحصل المتدرب على شهادة مهنية تساعده على الاندماج في سوق العمل.

وأفاد كلاب بأن وزارة العمل تهدف من خلال هذه البرامج إلى التخفيف من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، وتعزيز ثقافة التدريب المهني في القطاع.