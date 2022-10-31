تعليم خان يونس يختتم دورة المرشدين التربويين الجدد

خان يونس- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في خان يونس دورة المرشدين التربويين الجدد، في مركز التدريب التربوي، وذلك بحضور: د. عبد الرحمن وافي رئيس قسم الإرشاد التربوي، وأ. محمد فرينة مشرف الإرشاد التربوي.

وأوضح وافي أن الدورة استهدفت المرشدين الجدد في المدارس وتناولت العديد من الموضوعات منها مقدمة في العمل الإرشادي، ومهارات تعديل السلوك، وآلية تنفيذ الإرشاد الجمعي، وحصص التوجيه الجمعي، ودراسة الحالة، وثمن وافي جهود المدربين: أ. محمد فرينة، وأ. فؤاد العقاد، وأ. نور دحلان، وأ. نسرين حمودة، وأ. ميسون حسنين.

ومن ناحيته شكر فرينة التزام المرشدين الجدد وتفاعلهم مع الموضوعات، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة.

يذكر أن التدريب شمل الجانب النظري والعملي.