وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة ومعابر القطاع غداً وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يناقش عدداً من القضايا مع مديرات رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يختتم دورة المرشدين التربويين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تطلق المرحلة الأولى من الدورات المهنية القصيرة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 11 إصابة في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة وجمعية الخريجات الجامعيات تنظمان مبادرة حارس الهوية بتل رفح الأثري وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنهي استعدادها لعقد المؤتمر الثاني للتمريض التخصصي والقبالة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2382) الاثنين31 أكتوبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية كم عدد القتلى "الإسرائيليين" خلال الـ 8 سنوات الأخيرة؟
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس يختتم دورة المرشدين التربويين الجدد

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:56

تعليم خان يونس يختتم دورة المرشدين التربويين الجدد
تعليم خان يونس يختتم دورة المرشدين التربويين الجدد

خان يونس- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في خان يونس دورة المرشدين التربويين الجدد، في مركز التدريب التربوي، وذلك بحضور: د. عبد الرحمن وافي رئيس قسم الإرشاد التربوي، وأ. محمد فرينة مشرف الإرشاد التربوي.

وأوضح وافي أن الدورة استهدفت المرشدين الجدد في المدارس وتناولت العديد من الموضوعات منها مقدمة في العمل الإرشادي، ومهارات تعديل السلوك، وآلية تنفيذ الإرشاد الجمعي، وحصص التوجيه الجمعي، ودراسة الحالة، وثمن وافي جهود المدربين: أ. محمد فرينة، وأ. فؤاد العقاد، وأ. نور دحلان، وأ. نسرين حمودة، وأ. ميسون حسنين.

ومن ناحيته شكر فرينة التزام المرشدين الجدد وتفاعلهم مع الموضوعات، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة.

يذكر أن التدريب شمل الجانب النظري والعملي.

تعليم خان يونس يختتم دورة المرشدين التربويين الجدد 313285509_3073596919598477_2595349506107480845_n 312959197_3073596902931812_6469745061867166882_n 312439116_3073596892931813_4468392073919257570_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟