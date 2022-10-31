تعليم شرق غزة يناقش عدداً من القضايا مع مديرات رياض الأطفال.

غزة-الرأي

عقد قسم الترخيص والاعتماد المدرسي في مديرية التربية والتعليم شرق غزة اجتماعاً لمديرات رياض الأطفال المرخصة والمعتمدة من المديرية، لمناقشة معايير الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم العالي، وعدة أمور تخص الرياض.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مركز التدريب التربوي منير زعيتر مدير الدائرة الإدارية، أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات، د. عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية، أ . وسام الغماري مسير قسم الترخيص والاعتماد المدرسي، الهام الدم إدارية قسم الترخيص.

ورحّب أبو زعيتر بالحضور، مشيداً بدور مديرات الرياض الفعال في تأسيس الطلبة لمرحلة ما قبل المدرسة، مؤكداً أن المديرية تولي أهمية لهم.

بدورها بينت الغماري أن هذا اللقاء ضمن خطة القسم لمتابعة سير رياض الأطفال والوقوف علي كافة الإشكاليات، وتقديم التعليمات الخاصة بهم.

ودعت الغماري مديرات الرياض بضرورة الالتزام بالتعليمات والمعايير الصادرة عن الوزارة.