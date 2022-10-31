وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة ومعابر القطاع غداً وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يناقش عدداً من القضايا مع مديرات رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يختتم دورة المرشدين التربويين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تطلق المرحلة الأولى من الدورات المهنية القصيرة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 11 إصابة في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة وجمعية الخريجات الجامعيات تنظمان مبادرة حارس الهوية بتل رفح الأثري وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنهي استعدادها لعقد المؤتمر الثاني للتمريض التخصصي والقبالة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2382) الاثنين31 أكتوبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية كم عدد القتلى "الإسرائيليين" خلال الـ 8 سنوات الأخيرة؟
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة يناقش عدداً من القضايا مع مديرات رياض الأطفال

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:08

تعليم شرق غزة يناقش عدداً من القضايا مع مديرات رياض الأطفال.
تعليم شرق غزة يناقش عدداً من القضايا مع مديرات رياض الأطفال.

غزة-الرأي
عقد قسم الترخيص والاعتماد المدرسي في مديرية التربية والتعليم شرق غزة  اجتماعاً لمديرات رياض الأطفال المرخصة والمعتمدة من المديرية، لمناقشة معايير الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم العالي، وعدة أمور تخص الرياض.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مركز التدريب التربوي  منير زعيتر مدير الدائرة الإدارية، أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات، د. عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية، أ . وسام الغماري مسير قسم الترخيص والاعتماد المدرسي، الهام الدم إدارية قسم الترخيص.

ورحّب أبو زعيتر بالحضور، مشيداً بدور مديرات الرياض الفعال في تأسيس الطلبة لمرحلة ما قبل المدرسة، مؤكداً أن المديرية تولي أهمية لهم.

بدورها بينت الغماري أن هذا اللقاء ضمن خطة القسم لمتابعة سير رياض الأطفال والوقوف علي كافة الإشكاليات، وتقديم التعليمات الخاصة بهم.

ودعت الغماري مديرات الرياض بضرورة الالتزام بالتعليمات والمعايير الصادرة عن الوزارة.

تعليم شرق غزة يناقش عدداً من القضايا مع مديرات رياض الأطفال. 312242313_3073610909597078_4505006119836303967_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟