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تعليم خان يونس يستأنف أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي وSTEM

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:13

غزة - الرأي:

استأنفت مديرية التربية والتعليم في خان يونس أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي، وأندية STEM""، للطلبة المشاركين في الأندية.

وتفقد العمل د. إبراهيم مدير الدائرة الفنية، وأ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي دورة البرمجة والذكاء الاصطناعي وأندية STEM""، وأ. شادي الشيخ منسق مؤسسة تامر لمشروع STEM، بمدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية للبنين ومدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، ومدرسة كمال ناصر الأساسية أ للبنين.

وأكد رمضان على أهمية هذه الدورات والأندية النوعية في تدريب الطلبة على استخدام مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المجتمعية، والتركيز على اكتساب المهارات التي تترجم الأفكار لمشاريع إبداعية، مشيداً بالمدربين والطلبة المتدربين، متمنياً للفرق المتدربة الحصول على المراكز الأولى في مسابقة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تنظمها الوزارة.

وبدوره أوضح أبو عزيز أن هذه هي المرحلة الثانية للتدريب والتي سيكون التدريب فيها مكثف بواقع 6 ساعات تدريبية لمدة أسبوع خلال إجازة الربع الأول، يذكر أن عدد المتدربين في هذه الدورة 40 طالب وطالبة مقسمين على مجموعتين تدريبيتين.

كما وتفقد الوفد مشروع المدرسة الصيفية STEM والتي تشتمل على ثلاث زوايا وهي زاوية مشغل STEM حيث يُركز فيها على العمل اليدوي من خلال تطبيق مجموعة من التحديات العملية التي تساعد الطلبة على تعلم التفكير، وزاوية الروبوت وهي تختص في تنمية قدرات مهارات الطلبة في مجال البرمجة، وزاوية المشاريع حيث تستند إلى الزاويت

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