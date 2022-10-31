وكالة الرأي الفلسطينية نقل جثماني شراب والسماري من اليونان إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية 100 انذار بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال قبل الانتخابات الاسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والآثار" تنشر أسماء مكاتب السياحة والسفر المرخصة لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية 25 قتيلًا إسرائيليًا خلال 2204 عمليات منذ مطلع العام الجاري وكالة الرأي الفلسطينية تنفيذ حملة لتنظيف مقبرة النصيرات القديمة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يستأنف أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي وSTEM وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تنفذ لقاءً صحياً تثقيفياً بعنوان "أمل وحياة" بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدارس الأوقاف الشرعية تنفذ زياراتٍ ميدانيةً للمعلمين والمعلمات الجدد وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفل بحادث دهس بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تهنئ البرازيل بفوز "دا سيلفا" بانتخابات الرئاسة
أخبار » الأخبار الحكومية

تنفيذ حملة لتنظيف مقبرة النصيرات القديمة

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:16

غزة - الرأي:

نفذت مديرية أوقاف محافظة الوسطى مبادرة لتنظيف مقبرة النصيرات القديمة "الكلبوش"، بالتعاون مع بلدية النصيرات، وبمشاركة مجتمعية من لجان الأحياء والوجهاء والمخاتير وصناع الجمال ونشطاء التواصل.

وأكد مدير المديرية أ. سمير مسلم على أهمية توحيد الجهود لعدم الدفن في المقبرة نظراً لامتلائها، مشيداً بالجهود والمبادرات المجتمعية المبذولة في إطار تنظيف المقابر والمحافظة عليها، وتوعية العابثين في مقدراتها ومرعاة حرمة الموتى.

من جهته أشار مدير دائرة الصحة والبيئة في البلدية م. علي الهباش أن هذه المبادرة تهدف للحفاظ على نظافة المقابر بشكل خاص وتعزيز ثقافة النظافة بشكل عام، داعياً الأهالي إلى الاهتمام بنظافة المقابر، مشيداَ لكافة الفئات المشاركة في المبادرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟