تنفيذ حملة لتنظيف مقبرة النصيرات القديمة

غزة - الرأي:

نفذت مديرية أوقاف محافظة الوسطى مبادرة لتنظيف مقبرة النصيرات القديمة "الكلبوش"، بالتعاون مع بلدية النصيرات، وبمشاركة مجتمعية من لجان الأحياء والوجهاء والمخاتير وصناع الجمال ونشطاء التواصل.

وأكد مدير المديرية أ. سمير مسلم على أهمية توحيد الجهود لعدم الدفن في المقبرة نظراً لامتلائها، مشيداً بالجهود والمبادرات المجتمعية المبذولة في إطار تنظيف المقابر والمحافظة عليها، وتوعية العابثين في مقدراتها ومرعاة حرمة الموتى.

من جهته أشار مدير دائرة الصحة والبيئة في البلدية م. علي الهباش أن هذه المبادرة تهدف للحفاظ على نظافة المقابر بشكل خاص وتعزيز ثقافة النظافة بشكل عام، داعياً الأهالي إلى الاهتمام بنظافة المقابر، مشيداَ لكافة الفئات المشاركة في المبادرة.