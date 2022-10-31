"السياحة والآثار" تنشر أسماء مكاتب السياحة والسفر المرخصة لعام 2022

غزة - الرأي

نشرت وزارة السياحة والآثار في غزة، اليوم الإثنين، قائمة بأسماء مكاتب السياحة والسفر المرخصة لعام 2022.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، إن عدد المكاتب المرخصة بلغ 60 مكتب بعد استيفائها لشروط الجودة في تقديم أفضل الخدمات السياحية وفق النظام السياحي المعتمد، والذي يحقق شروط وسلامة الإجراءات السياحية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعت الوزارة المواطنين الالتزام بالتعامل مع المكاتب المرخصة والتي عليها رقابة وتفتيش ومتابعة دائمة من إدارة التفتيش السياحي بالإدارة العامة للمهن السياحية، وتصوب أوضاعها الإدارية والقانونية وفق القانون و المصلحة العامة.

وحذرت المواطنين من التعامل مع المكاتب العشوائية والتي قد تمارس عمليات النصب والاحتيال والتغرير بالمواطنين والطلبة أصحاب الحاجة للسفر والمعاملات الخارجية، مؤكدةً أنها ستلاحقها وستحيل من يثبت بحقه مخالفة للجهات القضائية.

وأوضحت الوزارة أن جمعية وكلاء السياحة والسفر هي الجمعية المعتمدة للمكاتب السياحية والموقعة معها مذكرة تفاهم تخدم النهوض بالقطاع السياحي وتتعاون معها بحل الإشكاليات التي تعترض العمل.

وأكدت سعيها الدؤوب للحفاظ على الموروث التاريخي للشعب الفلسطيني، والنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز فرص الاستثمار الاقتصادي المحلي.