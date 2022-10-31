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وزارة التعليم تُطلق جائزة الموظف المتميز للعام 2022

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:20

غزة - الرأي:

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة جائزة الموظف المتميز للعام 2022 والتي تستهدف جميع فئات الموظفين العاملين في الوزارة.

وتأتي الجائزة بدعم من لجنة متابعة العمل الحكومي، وتهدف إلى نشر ثقافة التحفيز وتأصيل روح التميز والإبداع والريادة لدى العاملين في الوزارة، وتعزيز المكانة الوظيفية والاجتماعية، ورفع الروح المعنوية والانتماء المؤسسي، وتنمية روح المنافسة الشريفة بينهم، وتحفيزهم نحو الارتقاء بالأداء وزيادة معدل الإنتاجية.

وقد أتاحت الوزارة لكافة الموظفين في الوزارة والمديريات والمدارس التقدّم للجائزة خلال الفترة من 25 إلى 30 /10/2022.

 وسيتم اختيار الموظفين الفائزين في ضوء مجموعة من الإجراءات والمعايير بما يضمن وصول أكفأ الموظفين للجائزة.

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