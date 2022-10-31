"سكيك": تجميع خدمات الأورام بمستشفى واحد خطوة مهمة للمرضى

د.سكيك : تجميع خدمات الاورام في مستشفى واحد متخصص هو خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف عن المرضى

غزة- الرأي

قال مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني د. صبحي سكيك، خلال لقاء خاص به ان رؤية وزارة الصحة في تجميع كافة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام في مستشفى واحد متخصص يعتبر خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح من اجل التخفيف عن المرضى وتجويد الخدمة المقدمة لهم وقد جاءت من خلال سعي الوزارة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في أن يكون هناك (مركز غزة للأورام) والذي مثل مستشفى الصداقة النواة الأساسية له في قطاع غزة.

وأضاف:" نسير بخطوات مدروسة ومخططة من أجل توفير وتكامل خدمات الاورام ونواصل السعي على المستوى المحلي والدولي من اجل توفير العلاج الاشعاعي لتخفيف معاناة المرضى وذويهم حيث وبالتعاون مع الجامعة الاسلامية توفير مكان مخصص لمركز العلاج الاشعاعي مجاورا للمستشفى ولدينا خطة لتوفير "العلاج والشخيص بالنظائر المشعة" وهي خطوات غاية في الأهمية لمرضى الاورام.

ولفت الى معاناة المرضى جراء نقص العلاج الكيميائي اضافة الى العلاج الهرموني، والجيني، والبيولوجي وأن توفير هذه الخدمات في مكان واحد يخفف على المرضى كثيرا وله اثر ايجابي على وضعهم الصحي.

ووجه د. سكيك رسالته للمؤسسات الدولية والاغاثية والخيّرين من أبناء شعبنا بدعم خدمات الاورام على مستوى تدريب الكادر البشري وتوفير الأجهزة والأدوية المطلوبة بشكل عاجل مطمئنا المواطنين الى المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة مع شركائها لتوفير العلاجات وتعزيز خدمات الاورام وامراض الدم.

وبين د. سكيك جهد الوزارة المتواصل من اجل توفير العلاج بالمجان لكافة مرضى السرطان، مناشدا الجميع الى بذل غاية الجهد من اجل انهاء العذابات التي يتعرض لها المرضى وذويهم وتعمد الاحتلال بمنع أكثر من ٣٦٪ من فرص العلاج بالخارج واستمرار انتهاكاته بحقهم ومنعهم من السفر، وخاصة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة بفعل الحصار الاسرائيلي المستمر.

وأشار الى أن وزارة الصحة ترفع شعار أن الخدمات الصحية مسؤولية وهذا يفتح الباب واسعاً أمام المؤسسات الاهلية لتأخذ دورها الفاعل في تعزيز خدمات الاورام وتحسين واقع المرضى بأشكال متعددة، مشيرا الى جمعية "الامل والسلامة" التي تتكلف بإيصال المرضى ذهابا وإيابا لمكان سكناهم.

وتابع د.سكيك " نحن بصدد تفعيل قسم العمليات لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب جراحات اورام وهو جزء من خطة الوزارة لتجميع الخدمات المتعلقة بالأورام والاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة الموجودة في المستشفى، موجها شكره للحكومة التركية من خلال مؤسسة "تيكا" على جهودها المبذولة في هذا المجال.