الأوقاف تُنفذ ورشة عمل حول "خدمة التخزين السحابي"

غزة - الرأي:

نفذت وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة عمل حول "خدمة التخزين السحابي على Next Cloud"، استهدفت ممثلين عن الإدارات والوحدات داخل الوزارة، بهدف تأمين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الإدارات والوحدات كافة.

بدوره أوضح مدير عام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات م. نائل الدهشان أهمية خدمة التخزين السحابي للإدارات والوحدات خاصة أنها أكثر الطرق الآمنة لحفظ البيانات، مشيراً إلى أن الأوقاف تُعد سباقة في طرح فكرة خدمة التخزين البيانات والمعلومات سحابياً لوزارة الاتصالات والتي اعتُمدت كخدمة حكومية لكافة المؤسسات الحكومية.

من جهته استعرض مدير الحاسوب م. محمود مطر خطوات الانتقال في تخزين البيانات والمعلومات داخل الوزارة والتي تبدأ باستخدام الفلاش وصولاً لخدمة التخزين السحابي على Next Cloud، منوهاً بأن بيئة Next Cloud, تتمتع بمستوى عالي من الشفافية والأمان.

مضيفاً :" كما يستطيع الفريق المختص استعادة أي بيانات يتم فقدانها من هذه السحابة، حيث أصبحت متابعة تخزين البيانات مركزية داخل الحاسوب وتحت إدارة فريق فني مختص".

وتخلل الورشة شرح لخدمة التخزين السحابي Next Cloud من قبل م. سلام الأغا، حيث قام بتدريب كافة الحضور على كيفية حفظ البيانات والمعلومات داخل هذه السحابة، والتأكيد على ضرورة استلام كافة الإدارات والوحدات لحسابات خاصة بهم لحفظ البيانات بصورة دورية، وضمان عدم ضياعها.