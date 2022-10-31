"الشباب والثقافة" تنظم لقاءً مع مؤسسات الطفولة

غزة- الرأي

نظمت وحدة الطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الاثنين، لقاءً مع مؤسسات الطفولة العاملة في كافة محافظات قطاع غزة.

وافتتح اللقاء مدير عام وحدة الطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل بالترحيب بالحضور، واستعرض أبرز محاور الخطة التشغيلية التي أعدتها الوحدة للعام 2023.

وأعلن الهبيل خلال اللقاء عن مشروع تنفيذ مبادرات خاصة بالطفولة تتناول عدة محاور أبرزها تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال، والتوعية حول المخاطر التي تهدد سلامة وصحة الطفل، وتعزيز الانتماء للوطن والتوعية بأهمية القدس والثوابت الوطنية.

وأكد الهبيل على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ومؤسسات الطفولة بما يساهم في خدمة الطفولة الفلسطينية، وفضح انتهاكات واعتداءات الاحتلال المتواصل بحق أطفال فلسطين وحرمانهم من حقوقهم.

وأوصى المشاركين في اللقاء بضرورة إسقاط أنشطة وبرامج مؤسسات الطفولة ضمن الخطة التشغيلية لوحدة الطفولة للعام 2023، وتنفيذ برامج مشتركة بين الهيئة والمؤسسات.