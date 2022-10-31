الدعليس يشيد بدور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن بغزة

غزة - الرأي:

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، بدور أبطال الأجهزة الأمنية بغزة، في ديمومة الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي والحفاظ على نسيجه المتماسك.

وقال الدعليس خلال كلمة له، بحفل تخريج فوج الشهيدين أحمد علاونة وأحمد عابد بالمديرية العامة للتدريب في وزارة الداخلية، إنه يتحتم على المؤسسات الحكومية أن تبارك وتؤيد وتدعم وتحمي ظهور المقاومين البواسل.

وأشار إلى أن حفل التخريج يحمل اسم أسدين هصورين من أسود الأجهزة الأمنية، وهما الشهيد أحمد عابد والشهيد أحمد علاونة اللذين أقدما على مقارعة الاحتلال بلباسهما الرسمي، وأثخنا فيه بعد ممارسة عنجهيته وهمجيته تجاه أبناء شعبنا.

وأكد على مباركة جهود الأبطال الصناديد من أبناء العرين في نابلس وجنين والخليل والقدس، وجميع نقاط التماس في ضفة الأحرار، وكافة جهود المناضلين في سبيل كسر شوكة الاحتلال ودحره من أرض فلسطين.

وأشار إلى تقدير رئاسة متابعة العمل الحكومي للدور السامي لوزارة الداخلية وضباطها، حيث اتخذت خلال العام ونصف الماضية، مجموعة من القرارات لدعم جهود الوزارة وكوادرها، وستظل جهودنا منصبة نحو دعم هذه المؤسسة العتيدة.

وأضاف: "المسؤولية عليكم أيها الخريجون والخريجات زادت، بعد أن أدّت وزارتكم مهمتها في إعدادكم وتأهيلكم بما يساعدكم في أداء مهامكم على أكمل وجه، وبصورة تليق برجل الأمن الفلسطيني".

وقال إن جهود قيادة وزارة الداخلية واجتهادها لإعداد كادر متميز، تجلى نتاجها بحصد طالبَين من أبناء الوزارة، المراتب الأولى على مستوى كلية الشرطة بدولة قطر الشقيقة، وهما الطالبان أحمد جميل نصر الله، ومحمد أبو رزق.

وأضاف: "لا يخفى على أحد طبيعة دور أبطال الأجهزة الأمنية في ديمومة الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي والحفاظ على نسيجه المتماسك، ونحن نعايش دوماً قصص بطولة نوعية على أيدي الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وحماية شعبنا من الأخطار".

وتابع: "بكم ومعكم سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار شعبنا ومجتمعنا".

ودعا الدعليس الضباط الخريجين لبذل المزيد من أجل الحفاظ على مثل هذه الجودة في الأداء، والسعي نحو التطوير والمواكبة، لتكونوا نِعمَ الحُماة لجبهتكم الداخلية وأسوداً هصورة صاحبة جولات وصولات مشرفة وصولاً لتحرير كامل التراب الفلسطيني.