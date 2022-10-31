الصحة: مستشفى الصداقة يضم أحدث الأجهزة لخدمة مرضى الأورام

غزة- الرأي

خصصت وزارة الصحة مستشفى الصداقة التركي ليكون البوابة الجامعة لتوحيد خدمات مرضى الأورام بما يسهل على المرضى من تلقي الخدمات الصحية المختلفة، وذلك ضمن جهودها الرامية للتخفيف من معاناة مرضى الأورام في قطاع غزة.

وقال رئيس قسم الأشعة في مستشفى الصداقة التركي الدكتور عبد الحي عابد، إن قسم الأشعة هو أحد الأركان الرئيسية للمستشفى والتي تعمل بكوادرها المميزة وبأجهزتها المتطورة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى الأورام.

وأشار د. عابد إلى أن القسم ومنذ بداية العام الجاري أجرى أكثر من 10 آلاف صورة طبية لصالح مرضى الأورام كان من بينها نحو 4500 صورة مقطعية و1500 صورة رنين مغناطيسي ونحو2500 صورة بالأشعة فوق الصوتية و1500 صورة بالأشعة العادية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ونظراً لخصوصية مرضى الأورام حرصت على تخصيص عدد من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المميزة داخل قسم الأشعة بالمستشفى، مشيراً إلى حرص وزارته على إضافة وتشغيل المزيد من الأجهزة الطبية المتطورة وذلك ضمن سياستها الهادفة لتحسين جودة الخدمات وتخفيف عبئ السفر إلى الخارج عن مرضى الأورام.