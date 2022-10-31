وكالة الرأي الفلسطينية العدل تترأس لجنة "التكييش" وتناقش الظاهرة معالجتها قانونياً وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستشفى الصداقة يضم أحدث الأجهزة لخدمة مرضى الأورام وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يشيد بدور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم لقاءً مع مؤسسات الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً في جراحة الجهاز الهضمي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ ورشة عمل حول "خدمة التخزين السحابي" وكالة الرأي الفلسطينية "سكيك": تجميع خدمات الأورام بمستشفى واحد خطوة هامة للتخفيف عن المرضى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُطلق جائزة الموظف المتميز للعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الدعوة والإرشاد تُنفذ جولات دعوية للملاعب الرياضية وصالات اللياقة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحطمون ويقتلعون 100 شجرة زيتون غرب الخليل
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: مستشفى الصداقة يضم أحدث الأجهزة لخدمة مرضى الأورام

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:40

الصحة: مستشفى الصداقة يضم أحدث الأجهزة لخدمة مرضى الأورام
الصحة: مستشفى الصداقة يضم أحدث الأجهزة لخدمة مرضى الأورام

غزةالرأي
خصصت وزارة الصحة مستشفى الصداقة التركي ليكون البوابة الجامعة لتوحيد خدمات مرضى الأورام بما يسهل على المرضى من تلقي الخدمات الصحية المختلفة، وذلك ضمن جهودها الرامية للتخفيف من معاناة مرضى الأورام في قطاع غزة.

وقال رئيس قسم الأشعة في مستشفى الصداقة التركي الدكتور عبد الحي عابد، إن قسم الأشعة هو أحد الأركان الرئيسية للمستشفى والتي تعمل بكوادرها المميزة وبأجهزتها المتطورة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى الأورام.

وأشار د. عابد إلى أن القسم ومنذ بداية العام الجاري أجرى أكثر من 10 آلاف صورة طبية لصالح مرضى الأورام كان من بينها نحو 4500 صورة مقطعية و1500 صورة رنين مغناطيسي ونحو2500 صورة بالأشعة فوق الصوتية و1500 صورة بالأشعة العادية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ونظراً لخصوصية مرضى الأورام حرصت على تخصيص عدد من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المميزة داخل قسم الأشعة بالمستشفى، مشيراً إلى حرص وزارته على إضافة وتشغيل المزيد من الأجهزة الطبية المتطورة وذلك ضمن سياستها الهادفة لتحسين جودة الخدمات وتخفيف عبئ السفر إلى الخارج عن مرضى الأورام.

الصحة: مستشفى الصداقة يضم أحدث الأجهزة لخدمة مرضى الأورام 313165320_10222113494682764_1854221745854994107_n 312009563_10222113494482759_3541541866064297907_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟