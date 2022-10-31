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العدل تترأس لجنة "التكييش" وتناقش الظاهرة معالجتها قانونياً

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:44

وزارة العدل ترأس لجنة "التكييش" وتناقش الظاهرة وكيفية معالجتها قانونياً
وزارة العدل ترأس لجنة

غزة- الرأي
عقدت وزارة العدل لقاءها الثاني والأخير للجنة المكلفة بعلاج ظاهرة التكييش " البيع بالتقسيط" والهادفة لمعالجتها قانونياً وإدارياً.

وقال أ. فادي عبد الباري مدير وحدة القضاء والنيابة بوزارة العدل التي ترأس اللجنة، إن الهدف وضع إجراءات وتوصيات للحد من تفاقم هذه الظاهرة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت خلال لقائها الأول مفهوم التكييش، الأخطار المترتبة على العمل فيه، معوقات وتحديات لعلاج الظاهرة وكيفية وضع حلول للمعالجات القانونية والإدارية لها.

يذكر أن اللجنة تضم كل من وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وترأسها وزارة العدل.

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