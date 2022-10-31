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بلدية خان يونس تثمن دور المواطنين في رفع التعديات على شارع رقم "5"

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:47

بلدية خان يونس تثمن دور المواطنين في رفع التعديات على شارع رقم "5"
بلدية خان يونس تثمن دور المواطنين في رفع التعديات على شارع رقم

خان يونس- الرأي
ثمنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة دور المواطنين في رفع التعديات الواقعة على الجهة الجنوبية من شارع رقم (5) في الجزئية المحصورة ما بين شارع المحررات وحتى شارع الرشيد الساحلي غربًا.

وذكرت بلدية خان يونس في بيان صدر عنها اليوم، أنها بصدد تنفيذ أعمال توسعة وتطوير للشارع المذكور من أجل تهيئة الطريق ليصبح مكانًا آمنًا للمشاة وحركة المواطنين وتنقلات المركبات في المنطقة المذكورة، مشيرةً إلى أن الشارع يُعد من أهم الطرق التي تربط غرب وشرق خان يونس ويرتاده كل سكان المحافظة من أجل الوصول إلى شاطئ البحر.

وأكدت البلدية على الرغم من شُح الإمكانات والموارد أنها تعمل جاهدةً من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تساعد على دفع عجلة التنمية والتطوير قدمًا إلى الأمام، معربةً عن أملها أن تحظى قادم الأيام بتوفير الدعم المناسب من قبل الجهات المانحة للرقي بخان يونس وأحيائها.

 

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