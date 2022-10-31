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بلدية خان يونس تشرع بتركيب كشافات إنارة في الشوارع

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:49

بلدية خان يونس تشرع بتركيب كشافات إنارة في الشوارع
بلدية خان يونس تشرع بتركيب كشافات إنارة في الشوارع

خان يونس-الرأي
شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتركيب كشافات إنارة في الشوارع والمفترقات الرئيسة بدعم من  مؤسسة "TEKIAD" التركية، وذلك ضمن المساعي المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

وأكد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة على أهمية المشروع والذي يساعد في تعزيز الرؤية البصرية في الشوارع والأحياء المختلفة، وخاصة في المفترقات المهمة لتجاوز المشاكل المرورية التي قد تحدث في ساعات الليل، مشيرًا إلى أن المشروع يـأتي استكمالًا لمشاريع الإنارة التي تنفذها بلدية خان يونس في إطار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأوضح د. البطة أن بلدية خان يونس تسعى بكل طاقاتها على الرغم من شُح الإمكانات والموارد إلى تنفيذ مشاريعها الإنمائية والحيوية بالمدينة، شاكرًا المؤسسة التركية على دعهما للمشروع، الذي يساهم في النهوض بواقع الخدمات في خان يونس وكافة أحيائها.

ومن جانبه بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة "TEKIAD" التركية د. فاروق المسروجي أن المؤسسة تسعى لتقديم الخدمات في كافة الجوانب لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل ظروفه الصعبة، مؤكدًا على أهمية الجهود المبذولة لخدمة المجتمع المحلي، والسعي الدائم لتطوير وتوسعة أعمال خدمات المؤسسة لتصل لكافة مكونات المجتمع.

وبين تقرير صادر عن قسم الكهرباء التابع لدائرة الأشغال العامة والصيانة في البلدية أن الطواقم الفنية شرعت فعليًا   بتركيب كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بقدرة (150) وات نوع (LED)، في عدد من الشوارع حسب الخطة المعمول بها والتي تم إعدادها مسبقًا، مشيرًا إلى أن سيتم تركيب (188) كشافًا عاديًا و (13) كاشفًا يعمل بالطاقة الشمسية، حيث تم استبدال المصابيح القديمة بأخرى جديدة.

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