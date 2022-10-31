بلدية غزة تطلع وفدًا من نقابة المهندسين على مرافقها وخدماتها

غزة- الرأي

أطلعت بلدية غزة وفداً من نقابة المهندسين على مرافق البلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين في المدينة، ضمن رحلة "ما وراء الخدمة"، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وهدفت الرحلة التي ضمت ما يقارب 40 مهندساً ومهندسة من النقابة، إلى إطلاع الوفد على الجهود المبذولة لتقديم الخدمات للمواطنين وضمان استمراريتها، والمعيقات التي تواجه البلدية أثناء تقديم الخدمة.

وشملت الجولة مركز الأطراف الصناعية، وكراج البلدية، ومحطة ترحيل النفايات في منطقة اليرموك، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومحطة المعالجة المركزية في شارع (10)، ووحدة المراقبة والتحكم في مقر البلدية، ومرافق خدماتية أخرى.

واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح مفصل من مسؤولي البلدية عن الخدمات التي تقدمها وأبرز جهودها في خدمة المواطنين، وتعزيز التواصل مع المجتمع، والجهود التي تبذلها لتطوير المدينة وتحسين واقع الخدمات المقدمة.

وشكر الوفد بلدية غزة ممثلة برئيسها د. يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي، وكافة العاملين لتعاون في تنظيم الرحلة ولجهود في خدمة الوطن والمواطن.