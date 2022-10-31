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التعليم تتابع أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي في خان يونس

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:14

التعليم تتابع أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي في خان يونس
التعليم تتابع أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي في خان يونس

خان يونس- الرأي

تفقد م. مازن الخطيب مدير عام التقنيات التربوية بالوزارة، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس وأ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية بالمديرية، أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي، بمدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، وكان في استقبالهم أ. خالد المزين مدير المدرسة.

وتحدث الخطيب عن أهمية هذه البرامج في تدريب الطلبة على توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع.

وشكر الخطيب إدارة وأقسام ومدارس مديرية التربية والتعليم في خان يونس على جهودهم المبذولة في إنجاح هذه البرامج، وحث الطلبة على استثمار أوقات التدريب والتفكير في إنتاج مشاريع في نهاية الدورة.

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