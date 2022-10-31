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المواصلات تواصل اجتماعاتها التحضيرية لإطلاق حملة الفحص الشتوي

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:28

المواصلات تواصل اجتماعاتها التحضيرية لإطلاق حملة الفحص الشتوي
المواصلات تواصل اجتماعاتها التحضيرية لإطلاق حملة الفحص الشتوي

غزة- الرأي
اجتمعت الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية بوزارة النقل والمواصلات مع أصحاب مراكز الفحص الفني وشركة ضامن للتأمين والاستثمار و شركة الملتزم للتأمين والاستثمار ، بحضور د. أيمن راضي مدير عام الإدارة لمناقشة خطة إطلاق حملة الفحص الشتوي وذلك اليوم في دائرة ترخيص غزة.

ورحب راضي بالحضور مؤكداً على أهمية حملة الفحص الشتوي للمواطنين في قطاع غزة في سبيل حماية المركبات وأرواح المواطنين خلال فصل الشتاء.

وأطلع راضي الحضور على آخر المستجدات والتطورات بخصوص الحملة وموعد انطلاقها، موضحاً أن الوزارة على أتم الجهوزية لبدء الحملة التي من المقرر إطلاقها منصف شهر نوفمبر.

ونوه راضي، إلى ضرورة تصويب أوضاع مركبات المواطنين بكافة أنواعها قبل بدء حملة الفحص الشتوي والسير على الطريق بشكل قانوني.

بدورهم شكر الحضور وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

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