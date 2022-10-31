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الأشغال تستقبل مدير مركز خدمات الجمهور في بلدية خانيونس

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:06

الأشغال تستقبل مدير مركز خدمات الجمهور في بلدية خانيونس
الأشغال تستقبل مدير مركز خدمات الجمهور في بلدية خانيونس

غزة- الرأي:

استقبلت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مدير مركز خدمات الجمهور في بلدية خانيونس، وذلك لوضعه في صورة التطوير الذي تُجريه الوزارة على مركز خدمات الجمهور التابع لها، ولتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة من واقع التجربة التي مر بها مركز خدمة جمهور البلدية.

وكان في استقبال مدير المركز فريق العمل المكلف بتطوير المركز، واستعرضت وحدة الحاسوب البرنامج الذي تم تصميمه والواجهة الألكترونية له، وتم مناقشة بعض النقاط الهامة لإضافتها على البرنامج من واقع التجربة، وقد تم عمل معاينة لمركز خدمات الجمهور في الوزارة برفقة أعضاء فريق التطوير، وتم إبداء بعض الملاحظات الفنية.

واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل لموظفي المركز والمديريات المساعدة، بهدف تدريب الطواقم التي ستقدم الخدمات للجمهور بشكل لائق.

وفي نهاية الزيارة شكر رئيس لجنة تطوير مركز خدمات الجمهور و فريق العمل مدير مركز تطوير خدمات الجمهور في البلدية على زيارته وملاحظاته البناءة.

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