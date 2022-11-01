"هنية" يعلن عن سلسلة فعاليات وفاء لذكرى الرئيس "عرفات"

غزة-الراي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن سلسلة فعاليات خلال شهر نوفمبر وفاء لذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات الذي يصادف يوم 11 نوفمبر.



وأكد هنية أن المجلس الأعلى والأسرة الرياضية تعتز بما قدمه الرئيس عرفات لخدمة الرياضة الفلسطينية، وتحافظ في كل عام على تنفيذ فعاليات وأنشطة رياضية تكريما لذكراه.



يذكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سينظم عدة فعاليات في ذكرى استشهاد الرئيس عرفات برعاية مساعد الأمين العام عبد السلام هنية منها تكريم بطل دوري كرة اليد، وتوزيع المنحة المالية لأندية الدرجة الثالثة، والدعم المالي للمواقع الإلكترونية الرياضية، وتوقيع اتفاقية تجهيز صالة سعد صايل بالباركيه وبدء مشاريع تطوير صالتي ناديي خدمات البريج والاهلي الفلسطيني، بقيمة إجمالية تبلغ (125.000) دولار.

