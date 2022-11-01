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الداخلية تنظم مسيراً عسكرياً تكريماً لشهداء الضفة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:38

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غزة-الرأي 
نظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الإثنين، مسيراً عسكرياً تكريماً لشـهــداء الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة.


 وشارك في المسير قوات راجلة ومحمولة من الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، وجابت عدداً من الشوارع والمفترقات الرئيسية بمدينة غزة.


 وانطلق المسير من ساحة المديرية العامة للتدريب في موقع أنصار غرب غزة، بمشاركة عدد من قادة الأجهزة الأمنية، وعشرات الضباط وضباط الصف والجنود.


 ورفعت القوات المشاركة صوراً للشــهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال مؤخراً في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، ومنهم عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية.


 ويأتي المسير، كرسالة دعم وتأييد من وزارة الداخلية لأهلنا في الضفة، وتكريماً لشــهداء المؤسسة الأمنية الذين ارتقوا خلال المواجهة مع الاحتلال مؤخراً في الضفة، وأبرزهم الشــهيد أحمد عابد والشهيد أحمد علاونة من جهاز الاستخبارات العسكرية.
 

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