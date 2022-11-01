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الزراعة توزع مطبوعات جلدية إرشادية لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:43

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غزة-الرأي
شرعت الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، بتوزيع مطبوعات جلدية، لنشر ثقافة استخدام مصائد مكافحة ذبابة ثمار الزيتون.


وشمل توزيع المطبوعات كافة معاصر الزيتون في محافظات قطاع غزة،و ذلك في إطار تعزيز ثقافة استخدام المصائد الغذائية الجاذبة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون كبديل عن استخدام المبيدات.


بدوره، أكد م. أحمد قاسم مدير دائرة مكافحة الآفات، أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة مشروع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة وذبابة ثمار الزيتون، الذي تنفذه وزارة الزراعة بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح قاسم أن هذا النشاط يهدف للصول إلى أكبر عدد من مزارعين الزيتون، حيث يرتاد أغلب المزارعين المعاصر خلال موسم قطف الزيتون، موضحاً أن هذه المطبوعات بشكل مختصر فكرة استخدام المصائد الغذائية الجاذبة وطريقة إعدادها وتركيبها وتطبيقها في الحقل.
 

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