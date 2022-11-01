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زراعة خانيونس تكثف جولاتها على مزارعي البستنة الشجرية

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:45

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غزة-الراي
نفذ قسم الإرشاد النباتي بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة خانيونس، جولة إرشادية على مزارعي البستنة الشجرية في منطقة المحررات ، ذلك ضمن جهود الوزارة بمتابعة القطاع الزراعي، وتشجيع انماط زراعية حديثة في كافة المناطق.

وتركزت الجولة على مشروعي ريادي، وهو زراعة العنب المُنتج للأوراق صنف( قيمل 1) داخل دفيئة زراعية والذي تم زراعته منذ اكثر من 10 اعوام.

بدوره، تتطرق م" غسان عبدو " الى جملة من التوجيهات والارشادات والتى من خلالها يتم زيادة الانتاج خلال الموسم القادم .


من جانبه ،أشاد م' اسعد ابوطعيمه" بالأنماط الزراعية الجديدة، داعياً الى توسيع تلك المشاريع لتغطية احتياجات السوق من اوراق العنب، كونها من الاكلات الشعبية والثراثية في غزة.


جدير بالذكر أن هذه الجولات تهدف لتقديم الإرشادات الفنية اللازمة حول أمراض التربة والنيماتودا، وكيفية علاجها ومكافحتها و تنظيم الري لمحصول العنب.
 

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