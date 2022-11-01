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التنمية الاجتماعيةبالشمال تكرم موظفي قسم الحاسوب بالمديرية

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:55

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غزة-الراي
كرمت مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة شمال غزة موظفي قسم الحاسوب بالمديرية على جهودهم المقدرة وأداءهم المتميز خلال فترة تحديث بيانات السجل الاجتماعي في محافظة شمال غزة خلال العام 2022.


وشارك في التكريم كلا من أ. حازم فضل جعفر نائب مدير عام الادارة العامة لمديريات التنمية الاجتماعية و أ. إيمان مسعود شرير مدير مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة شمال غزة.


من جهتها، رحبت شرير بالوفد المشارك بتكريم قسم الحاسوب بمديرية شمال غزة وبالحضور جمعيا مثنية على هذه الفعالية وعلى العمل و الدور الذي مارسه قسم الحاسوب خلال تلك الفترة مع تأكيدها على تلك الفعاليات كونها تترك أثرا إيجابيا في نفوس الموظفين.


بدوره، تقدم جعفر بالشكر لجميع موظفي مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة شمال غزة إدارة وموظفين وموظفي قسم الحاسوب على الدور الكبير الذي مارسوه خلال العمل بتحديث السجل الاجتماعي عبر برنامج تعزيز الحماية الاجتماعية وعلى الاداء المتميز لقسم الحاسوب في إسناد الحالات الاجتماعية للباحثين الاجتماعيين "مدراء الحالة " وإيجاد الحلول المناسبة للعقبات التقنية والتكنولوجية التي صاحبت إنطلاقة العمل بتحديث السجل الاجتماعي.

ودعا جعفر إدارة مديرية شمال غزة وموظفيها للاستعداد وشحذ الهمم لمواجهة الطوارئ والكوارث المحتملة خلال موسم شتاء 2023 ، وحث موظفي مديرية شمال غزة على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة من أبناء شعبنا ، وأختتم الاحتفال بتقديم دروع تكريمية لمدير المديرية ولجميع موظفي قسم الحاسوب بالمديرية.
 

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