كلية مجتمع الأقصى ووزارة الصحة تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الراي

بحثت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة سبل التعاون المشترك مع وزارة الصحة، جاء ذلك خلال زيارة وفد مكون من قسم العلوم الاعلامية والتدريب الميداني، وكان في استقبالهم د. أشرف القدرة مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة الفلسطينية.

بدورها ،تحدثت د. عدلات الشيخ مساعد رئيس قسم العلوم الاعلامية ان هدف الزيارة التعاون المشترك في تنفيذ حملة اعلامية توعوية حول التبرع بالأعضاء إيمانا من الكلية بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

من جانبه، أثنى د. القدرة على الزيارة التي تعتبر خطوة هامة في توحيد الجهود والدعم الإعلامي لحملة "ومن أحياها" ، مشيرا الي أن الحملة حققت نجاحا باهرا وقفزة في العمل الطبي في قطاع غزة منذ انطلاقها قبل ثلاثة شهور.

وأوضح د. القدرة أنه خلال الحملة تم زراعة ١٧ حالة في ثلاثة شهور ، الأمر الذي يعكس قيم واخلاق ابناء شعبنا قائلا:" ازددت اعتزازا بشعبي لانه منذ اللحظات الاولي للحملة لاقت تجاوبا"

واتفق د. القدرة على التعاون المشترك ودعم الحملة إعلاميا من قبل طلبة الكلية ونشر الوعي لدى أكبر شريحة من الجمهور وفق الشعار القائم" ومن أحياها" .

من ناحيته ، تحدث د .علاء عيد رئيس القسم الميداني عن دور وزارة الصحة في توفير التدريب الميداني للطلبة في العديد من التخصصات، وتعتبر بيئة خصبة لتزويد الطلبة بالمهارات العملية .

وطرح د.عيد الإشكاليات التي يواجهها قسمه في توزيع طلبة التدريب الميداني على فروع وزارة الصحة، آملا ايجاد طريقة الكترونية سهلة لتوزيع الطلبة .

وفي نهاية الزيارة اتفق الطرفان على استمرار التعاون والاتفاق الفعلي على إطلاق حملة داعمة من قبل طلبة الكلية، وإيجاد آلية مناسبة لتوزيع طلبة التدريب الميداني.