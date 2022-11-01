زقوت: مستشفى الإندونيسي يقدم نموذجا متطورا في تقديم الخدمة الصحية

غزة-الرأي

أكد مدير عام المستشفيات د.محمد زقوت على أن مستشفى الإندونيسي قدم نموذجا متطورا في تقديم الخدمة الصحية، مثنيا على جهود العاملين فيها، وذلك خلال زيارة ميدانيه له صباح أمس يرافقه مدراء ادارته، وكان في استقباله مدير المستشفى د.شوقي سالم ود عاطف الكحلوت المدير الطبي وأعضاء مجلس الادارة.

وبين د.زقوت خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة مستشفى الإندونيسي ورؤساء الأقسام الطبية على أن المستشفى قدم نموذجا رائعا في تقديم خدمة صحية مميزة وراقية وخاصة مع زيادة الأعباء عليه وارتفاع أعداد المترددين لتلقي الخدمة الطبية والنقص في الأجهزة والأدوات والكوادر البشرية، مشددا على ضرورة تجويد الخدمة في مستشفى الإندونيسي نظرا لوجود كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل الأعباء المنوطة بها.

وأشاد بالجهد المبذول في المستشفى سيما أن الاحصائيات الواردة من المستشفى تشير الى أنه في وضع متقدم بين المستشفيات، لذا يستحق المستشفى أن نقدم له مزيدا من الدعم لتطويره وتحسين الخدمة المقدمة والارتقاء بها.

وأثنى على جهود د.سالم لما بذله من جهد كبير ومميز خلال عمله كمدير للمستشفى أفنى فيه سنوات عمره في خدمة أبناء شعبه. واكد د.زقوت على أن مسئولية تطوير الأقسام هي مسئولية جماعية ومشتركة بين الجميع.

واستمع د.زقوت لمداخلات رؤساء الاقسام الطبية التي انحصر جلها في ضرورة توفير الأجهزة والأدوات والمستلزمات اللازمة لتطوير العمل وكذلك تعويض النقص من الكوادر العاملة، معربا عن استعداده لحل الاشكالات التي تواجه تطوير العمل والارتقاء به.

والتقى د.زقوت على هامش زيارته بالوفد الجراحي الزائر من مؤسسة ماب MAP والذي ضم د. بيجندرا خبير جراحة المناظير من لندن واستشاري جراحة الصدر د. رائد العريني والذي تواجد بالمشفى لإجراء عملية لأحد المرضى بالتعاون مع أقسام الجراحة برئاسة د. محمد الرن.

وفى ذات السياق، التقى د.زقوت بمدراء الدوائر بحضور رئيس قسم التخطيط وذلك للاطلاع على اخر المستجدات والوقوف عند الاحتياجات، منوها الى أنه سيتم ترتيب لقاءات قادمة لمناقشة خطة تطوير قسم الطوارئ وبعض الاقسام الأخرى ولمناقشة الخطة السنوية.

وعقب الاجتماع، قام د.زقوت برفقة مدير المستشفى وأعضاء مجلس الادارة بعمل جولة ميدانيه بمركز نور الكعبي لمرضى الكلى والتقى بالعاملين والمرضى المرافقين واستمع لملاحظاتهم للوقوف عليها وحل الإشكالات العالقة.