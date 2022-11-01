"الإرشاد التربوي" بمديرية تعليم الشمال يعقد مؤتمر حالة "مصغّر"

غزة-الرأي

عقد قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مؤتمر الحالة المصغّر، وذلك في الوحدة الإرشادية المركزية بمدرسة الكويت الثانوية للبنات.



وحضر فعاليات المؤتمر، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير عام الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية د. خالد أبو فضة، ومدير دائرة الصحة المدرسية بالوزارة د. عبد الكريم المجدلاوي، ورئيس قسم الإرشاد أ. نفوذ العطل، ورئيس قسم الصحة النفسية بالوزارة أ. عبير الشرفا، ورئيس قسم التغذية المدرسية أ. فايز السرحي، ومشرف الارشاد التربوي أ. رائد الرن، ومديرة المدرسة أ. نجوي الحرثاني، إلى جانب أخصائي الوحدة الإرشادية أ. إيهاب العجرمي، و أ. سناء كباجة، ومرشدات المجموعة العنقودية المستهدفة وعددهن (10).



وناقش المجتمعون حالة طالبة من إحدى مدارس المديرية بشكل مهني وعلمي، وذلك بعد اكتشاف المرشدة التربوية للحالة والعمل معها داخل المدرسة، حيث تم دراسة الحالة وتقييمها، وبناء على تقدير المرشدة التربوية بأن الحالة تحتاج إلى تدخل نفسي عميق من قبل أخصائي الوحدة الإرشادية، تم ترشيح الحالة ليتم نقاشها في مؤتمر حالة.



وخلال النقاش المهني والمسؤول، تم تشخيص الحالة بشكل منهجي وعلمي سليم، وكذلك اقترح المجتمعون خطة علاجية مناسبة وفق أسس علمية ومهنية.



وجدير بالذكر أن قسم الارشاد والوحدة الإرشادية أعدوا خطة عمل لتفعيل اللجان العنقودية من خلال عقد مؤتمرات الحالة بشكل منظم لتعم الفائدة العلمية والفنية على جميع المرشدين والمرشدات.



