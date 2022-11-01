وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي الـ25 وكالة الرأي الفلسطينية " قاسم" يتفقد مركز البيانات الرئيس التابع لوزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد التربوي" بمديرية تعليم الشمال يعقد مؤتمر حالة "مصغّر" وكالة الرأي الفلسطينية 84 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أكتوبر المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية زقوت: مستشفى الإندونيسي يقدم نموذجا متطورا في تقديم الخدمة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية كلية مجتمع الأقصى ووزارة الصحة تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية طيور النورس تضع 5 مصريين في ورطة بالكويت وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعيةبالشمال تكرم موظفي قسم الحاسوب بالمديرية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الإرشاد التربوي" بمديرية تعليم الشمال يعقد مؤتمر حالة "مصغّر"

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:16

111
111

غزة-الرأي
عقد قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مؤتمر الحالة المصغّر، وذلك في الوحدة الإرشادية المركزية بمدرسة الكويت الثانوية للبنات.


وحضر فعاليات المؤتمر، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير عام الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية د. خالد أبو فضة، ومدير دائرة الصحة المدرسية بالوزارة د. عبد الكريم المجدلاوي، ورئيس قسم الإرشاد أ. نفوذ العطل، ورئيس قسم الصحة النفسية بالوزارة أ. عبير الشرفا، ورئيس قسم التغذية المدرسية أ. فايز السرحي، ومشرف الارشاد التربوي أ. رائد الرن، ومديرة المدرسة أ. نجوي الحرثاني، إلى جانب أخصائي الوحدة الإرشادية أ. إيهاب العجرمي، و أ. سناء كباجة، ومرشدات المجموعة العنقودية المستهدفة وعددهن (10).


وناقش المجتمعون حالة طالبة من إحدى مدارس المديرية بشكل مهني وعلمي، وذلك بعد اكتشاف المرشدة التربوية للحالة والعمل معها داخل المدرسة، حيث تم دراسة الحالة وتقييمها، وبناء على تقدير المرشدة التربوية بأن الحالة تحتاج إلى تدخل نفسي عميق من قبل أخصائي الوحدة الإرشادية، تم ترشيح الحالة ليتم نقاشها في مؤتمر حالة.


وخلال النقاش المهني والمسؤول، تم تشخيص الحالة بشكل منهجي وعلمي سليم، وكذلك اقترح المجتمعون خطة علاجية مناسبة وفق أسس علمية ومهنية.


وجدير بالذكر أن قسم الارشاد والوحدة الإرشادية أعدوا خطة عمل لتفعيل اللجان العنقودية من خلال عقد مؤتمرات الحالة بشكل منظم لتعم الفائدة العلمية والفنية على جميع المرشدين والمرشدات.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟