مستشفى الأندونيسي ينجح في استئصال معدة رجل مصاب بورم سرطاني

غزة- الرأي

تمكن فريق طبي محلى مشترك من مستشفى الإندونيسي، ممثلا بالدكتور محمد الرن استشاري الجراحة العامة ومن مجمع الشفاء الطبي ممثلا باستشاري جراحة الصدر د. رائد العريني استشاري الهلال الأحمر القطري، وبمشاركة وفد طبي من مؤسسة MAP-UK برئاسة البروفيسور بيجندرا باتيل، من استئصال المعدة بالكامل لستيني كان يعاني من ورم سرطاني أسفل المريء وأعلى المعدة على مدار تسع ساعات.

وفى السياق، أجرى الفريق المشترك عملية جراحية استمرت لساعات تم استئصال المعدة بالكامل وتنظيف البطن من الغدد الليمفاوية واستئصال الجزء السفلى من المريء وإعادة توصيل القناة الهضمية بداخل تجويف الصدر.

وعدّ الفريق الجراحي هذه العملية من العمليات ذات المهارة الخاصة التي تحتاج الى مستويات عالية في العمل الجراحي كون هذا النوع من السرطانات السيئة جدا ونتائجه ومضاعفاته أسوأ، الى جانب أن المريض كان يعاني من صعوبة في البلع وفقدان في الوزن وفقدان للشهية، معتبرا أن اجراء مثل هذه العمليات هي إضافة نوعية لمستشفى الإندونيسي.

وتعمد وزارة الصحة على استقطاب الوفود الطبية لمشاركة الطواقم الطبية المحلية في اجراء العمليات التي تعد مسبقا من قبل اللجنة الطبية داخل كل مستشفى ليتم تجهيزها للوفود الطبية ومعاينتها واجراء العمليات الجراحية.