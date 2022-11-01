وكالة الرأي الفلسطينية اكتظاظ في أعداد المعتقلين داخل "عتصيون" بظروف قاسية وكالة الرأي الفلسطينية هنية يدعو القادة العرب لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأندونيسي ينجح في استئصال معدة رجل مصاب بورم سرطاني وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة النقد" تنفي وقف تداول الإصدار القديم من فئة الـ50 ديناراً أردنياً وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواماً جديدة في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية هيئة مقاومة الجدار: 1197 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي الـ25 وكالة الرأي الفلسطينية " قاسم" يتفقد مركز البيانات الرئيس التابع لوزارة الصحة
أخبار » أخبار الأسرى

اكتظاظ في أعداد المعتقلين داخل "عتصيون" بظروف قاسية

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:34

أسرى في سجون الاحتلال
أسرى في سجون الاحتلال

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، إن هناك اكتظاظا وتكدسا بأعداد الأسرى والمعتقلين المحتجزين حالياً داخل مركز توقيف "عتصيون"، حيث يبلغ عددهم 35 أسيراً.

وأوضحت الهيئة نقلاً عن محاميتها جاكلين الفرارجة، أن معظم الأسرى الذين تم اعتقالهم مؤخرا قد ذكروا بأنهم قضوا يوم أو يومين في معسكرات للجيش ومراكز الشرطة قبل نقلهم الى مركز توقيف "عتصيون".

وأضافت، أن سلطات الاحتلال تعمدت زج المعتقلين بأعداد كبيرة داخل أقسام "عتصيون" ضيقة المساحة، بحجة أن هؤلاء الأسرى لا يوجد لهم متسع داخل أقسام "عوفر"، محاولة بذلك إرهاقهم جسدياً ونفسياً عبر احتجازهم بأقسام لا تصلح للعيش الآدمي.

ولفتت الهيئة إلى أن غالبية الأسرى الذين يجري اعتقالهم من منازلهم يتعرضون للتنكيل والضرب المبرح، وتمارس مراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية، أشد وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، في الوقت الذي تفتقر فيه لكل شيء صحي ولا يصلح للعيش الإنساني وهي بذلك تخالف كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟