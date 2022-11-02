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دوري أبطال أوروبا.. بورتو ينهي المشوار القاري لأتلتيكو ويحسم الصدارة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:22

بورتو ينهي المشوار القاري لأتلتيكو ويحسم الصدارة
بورتو ينهي المشوار القاري لأتلتيكو ويحسم الصدارة

حسم بورتو البرتغالي صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، حارما أتلتيكو مدريد من مواصلة مشواره القاري في "يوروبا ليغ" بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة.

وحسم بورتو نقاط المباراة الثلاث بعد مرور نصف ساعة على البداية، وذلك بتقدمه عبر الإيراني مهدي طارمي منذ الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف الكندي ستيفن أوستاكيو الهدف الثاني في الدقيقة 24.

واستفاق أتلتيكو متأخرا وحصل على بعض الفرص لكنه انتظر حتى الوقت بدل الضائع ليصل إلى الشباك بهدية من الإسباني إيفان ماركانو الذي حول الكرة بشباكه عن طريق الخطأ إثر ركلة ركنية "5+90".

وكان بورتو، بطل المسابقة لعامي 1987 و2004، دخل الجولة الأخيرة من دوري الأبطال وهو ضامن تأهله على غرار كلوب بروج البلجيكي الذي كان متصدرا بفارق نقطة عن الفريق البرتغالي، لكنه تنازل عن الصدارة لصالح فريق المدرب سيرجيو كونسيساو بعد تعادله مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني من دون أهداف.

وبفضل فارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين، انتزع ليفركوزن المركز الثالث من أتلتيكو الذي خسر ذهابا أمام الفريق الألماني 0-2 وتعادلا إيابا 2-2 في الجولة الماضية، وانتقل بالتالي لمواصلة مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي.

في المقابل، خرج أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني خالي الوفاض بعدما تلقى وصيف أعوام 1974 و2014 و2016 هزيمته الثالثة في هذه المجموعة.

المصدر: وكالات

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